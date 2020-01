Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA BEZZECCA, tratto all'altezza del civico 12, parziale restringimento per lavori di allacciamento acqua e gas dal 20 al 21 gennaio (Impresa Nuova TS & C srl per conto di privati);

VIA GRAMSCI, tratto compreso tra il civico 16 e il 23, totale chiusura per lavori di montaggio gru edile di cantiere, il 21 gennaio dalle 8.30 alle 12.00 (Impresa Edil 2005 srl di Perledo per conto di privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18.30 di mercoledì 22 gennaio;

VIA FRA GALDINO, in corrispondenza del passaggio a livello, totale chiusura per lavori rinnovamento e risanamento della massicciata dei binari dal 24 gennaio al 4 febbraio (Società Generali Costruzioni Ferroviarie s.p.a. per conto di RFI);

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, tratto all'altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 24 gennaio (Impresa Pirovano & C. srl di Novate Milanese per conto di privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.