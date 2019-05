Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIALE VALSUGANA, dalle ore 8 alle 19 di sabato 18 maggio - in caso di pioggia sabato 25 maggio senso unico di marcia nel senso e nel tratto compreso tra via Tonio da Belledo e corso Emanuele Filiberto per lavori di rimessa in quota chiusini (Impresa Vitali Pietro di Csano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIALE COSTITUZIONE, tratto all'altezza del civico 31/A, parziale restringimentoper lavori di modifica del tubo di adduzione gas, il 20 maggio (Impresa 2001 Costruzioni srl di Albavilla per conto di privati);

SS36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA, gallerie "San Martino" e "Attraversamento di Lecco" totale chiusura nella fascia oraria dalle 23 alle 5 del giorno successivo in direzione Colico dal 20 al 21 maggio e in direzione Milano dal 21 maggio al 22 maggio per lavori di manutenzione ordinaria impianti tecnologici installati all'interno dei tunnel (Anas di Milano);

CORSO PROMESSI SPOSI, sul marciapiedi civico 4, parziale restringimento dal 21 al 24 maggio per lavori di ripristino fognatura (Impresa Garda Quinto snc di Lecco per conto di privati);

CORSO MONTE SANTO, tratto all'altezza del civico 13, parziale restringimentoper lavori di rinnovo derivazione di utenza acqua, dal 21 al 22 maggio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA MOVEDO, parziale restringimento per lavori di telecontrollo impianti gas, dal 22 al 24 maggio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti gas srl);

SS36 RACC DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA, gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo" totale chiusura nella fascia oraria dalle 23 alle 5 del giorno successivo dal 22 al 23 maggio per lavori di manutenzione ordinaria impianti tecnologici installati all'interno dei tunnel (ANAS di Milano);

VIA MAGENTA, dalle ore 7.30 alle 12.30 di giovedì 23 maggio totale chiusura per svolgimento manifestazione organizzata dalla "Casa di Stefano";

VIALE DANTE ALIGHIERI, intersezione corso Martiri, dalle ore 8 alle 18 di giovedì 23 maggio parziale restringimento per occupazione di suolo pubblico con piattaforma elevatrice per messa in sicurezza gronda (Impresa Colombo Carlo di Lecco per conto di privati);

PIAZZA DELLA VITTORIA, dalle ore 19 alle 23.30 del 24 maggio totale chiusura per svolgimento manifestazione Revival in Curiera (Coro San Giorgio);

VIA DEL SARTO, tratto da via Don Morazzone a via Don Gottifredi, totale chiusura dalle ore 14.30 alle 19 di sabato 25 maggio e VIA AI MOLINI, tratto da via Don gottifredi a via Laini dalle ore 16 alle 19 di sabato 25 maggio per svolgimento competizione sportiva cicloscalata "Mur de Cius" (Associazione Maratona del Calcio rione di Chiuso);

SGAMBATA DE CASTEL sabato 25 maggio su due diversi percorsi di gara:

Sgambata mini (3 Km): piazza Dell’Oro, vie Mons. Moneta, Seminario, Montebello, Aldo Moro, De Gasperi, piazza Cappuccini, v.le Turati, vie Col di Lana, Galandra, piazza Dell’Oro;

Sgambata extreme (10 km): piazza Dell’Oro, vie Mons. Moneta, Seminario, Montebello, Aldo Moro, De Gasperi, Santo Stefano, piazza Cappuccini, vie Veneto, Trento, Capodistria, l. l. Piave, via Stelvio, sentiero n.53, via Paradiso, sentiero n. 52, vie Pacinotti, Paolo VI, Alla Grigna, S. Pietro e Paolo, Baruffaldi, c.so Monte San Gabriele, vie Ramello, Campanella, c.so San Michele del Carso, vie Mazzucconi, Arrigoni, Monte Sabotino, Gorizia, Seminario, F.lli Bandiera, piazza Carducci, via Cellini, piazza Dell’Oro dalle ore 14.30 alle 17.00 di sabato 25 maggio;

Temporanea sospensione della circolazione veicolare a fasi progressive su tutte le strade comunali di competenza interessate dal transito della corsa di cui in premessa, limitatamente al tempo necessario al passaggio dei partecipanti (Parrocchia di Castello).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.