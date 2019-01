Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città per la settimana alle porte che comporteranno riflessi sulla viabilità. Le riportiamo di seguito.

VIA MAGGIORE, tratto intersezione con corso Carlo Alberto, totale chiusura dalle ore 7 alle 13 del 21 gennaio per lavori di smontaggio parapetti di protezione in copertura per consentire lavori edili (Impresa Fratelli Ramaj di Lecco per conto di privati);

VIA ASPROMONTE per lavori di posa infrastruttura fibra ottica, dal 21 al 25 gennaio parziale restringimento (Impresa Sittel per conto Telecom Italia Spa);

VIA CAVOUR, tratto all'altezza del civico 51, parziale restringimento per lavori di rinnovo per fuga di gas, dal 21 al 22 gennaio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA TRIESTE per lavori di posa infrastruttura fibra ottica, dal 21 al 25 gennaio parziale restringimento (Impresa Sittel per conto Telecom Italia Spa);

VIA PESCATORI, tratto compreso tra via Plava e via Del Barcaiolo, proroga parziale restringimento per lavori di rinnovo rete gas, dal 21 gennaio all'1 febbraio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA APPIANI, tratto intersezione corso Martiri, dal 21 al 22 gennaio parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza & C. di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto intersezione via Appiani, dal 21 al 22 gennaio parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza & C. di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

VIA LEGNANO, tratto all'altezza del civico 4, totale chiusura per lavori di allacciamento acquedotto, il 23 gennaio (Impresa Edile Antonetti Mattia di Ballabio per conto di privati);

VIA TOMMASO GROSSI angolo VIA CORNELIO, dal 24 al 30 gennaio totale chiusura per lavori di realizzazione rete antincendio a servizio Teatro Comunale (Impresa Notarimpresa spa di Novara per conto del Comune di Lecco);

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.