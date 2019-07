Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA SPREAFICO, tratto compreso tra il civico 5 e il 16 totale chiusura per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua il 19 luglio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conbto di Lario Reti Holding Spa);

PIAZZA BIONE dal 22 al 30 luglio parziale restringimento per lavori di realizzazione dispersore verticale per protezione catodica (Impresa Calzolari Perforazioni srl di Solignano per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA PESCATORI, tratto all'altezza del civico 35/A, totale chiusura per lavori di riparazione perdita di fognatura il 22 luglio (Impresa Edil Lario Cas srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA G.B. VICO, tratto all'altezza del civico 2, totale chiusura per lavori di smontaggio grù edile di cantiere dalle ore 6.30 alle 9.30 del 22 luglio (Impresa Antonetti di Ballabio per conto di privati);

VIA GIOVAN BATTISTA GRASSI, dalle ore 22.30 di lunedì 22 luglio alle 5.30 di martedì 23 luglio, dalle 22.30 di martedì 23 luglio alle 5.30 di mercoledì 24 luglio, dalle 22.30 di mercoledì 24 luglio alle 5.30 di giovedì 25 luglio e dalle 22.30 di giovedì 25 luglio alle 5.30 di venerdì 26 luglio totale chiusura per lavori di rifacimento parapetto del ponte stradale sulla ferrovia Lecco-Tirano (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, dalle ore 14 alle 18 del 23 luglio totale chiusura per lavori di manutenzione sulla sede stradale (Impresa Vitali Spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA BELFIORE, tratto all'altezza del civico 31 dal 23 al 27 luglio parziale restringimento per lavori di posa cartelli segnaletica stradale (Imopresa Centrocolore Colombo snc di Costa Masnaga per conto di privati);

VIA BELFIORE, tratto all'altezza del civico 48, parziale restringimento per lavori di nuova derivazione di utenza dal 23 al 24 luglio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA MONTE SABOTINO, tratto compreso tra i civici 3 e 6 totale chiusura dalle ore 8 alle 17.30 del 23 luglio per lavori di potatura e abbattimento alberi di alto fusto per conto di privati);

PARCHEGGIO VIA MALPENSATA, tratto lato destro a scendere, il 24 luglio parziale restringimento con divieto di sosta per lavori di rimozione erbacce (Cooperativa Il Grigio per conto del Comune di Lecco);

CORSO CARLO ALBERTO, tratto all'altezza del civico 124, totale chiusura dalle ore 22.30 del 24 luglio alle 5 del 25 luglio per lavori di sistemazione chiusino Snam (Impresa Bianchi Costruzioni srl di Ballabio per conto di Snam Rete Gas);

VIA F.LLI CAIROLI, tratto all'altezza compreso tra viale Dante e il civico 60, parziale restringimento con divieto di sosta per lavori di posa nuove infrastrutture il 24 luglio (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di Vodafone);

VIA PESCATORI, tratto all'altezza del civico 24 dalle ore 8.30 alle 18.00 dei giorni dal 25 al 26 luglio totale chiusura veicolare e pedonale per lavori di rifacimento allaccio acquedotto (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.