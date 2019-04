Dieci chilometri del Manzoni e lavori, ecco come cambia la viabilità a Lecco

Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana si segnalano in maniera particolare i provvedimenti adottati per consentire il regolare svolgimento della Dieci Chilometri del Manzoni e la prosecuzione del cantiere allestito per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del muro di recinzione del terreno in via Mazzucconi, che resterà interdetta al transito veicolare nel tratto compreso tra corso Monte San Gabriele e il civico 70 fino alle 18 dell'11 maggio.

Via Aspromonte, nel tratto all'altezza del parco pubblico, subirà un parziale restringimento per lavori di allacciamento alla linea dell’acquedotto, dal 23 al 24 aprile (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa).

Dieci chilometri del Manzoni

Domenica 28 Aprile alle 10.30 prenderà il via l’8^ edizione della Dieci Chilometri del Manzoni, organizzata dal Gsa Cometa con il patrocinio, fra gli altri, del Comune di Lecco. La competizione nazionale di corsa su strada si snoda lungo la spettacolare cornice del lungolago di Lecco, percorrendo tre giri da 3,3 km con partenza e arrivo in Lungolario Isonzo.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità cittadina: dalle 6.30 alle 14 Lungolario Isonzo, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e piazza Cermenati resterà chiuso al traffico, dalle 8.30 alle 13 resteranno chiuse Lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani e Lungolario Cadorna e dalle 9 alle 12.30 via Leonardo da Vinci, via della Costituzione e piazza Alessandro Manzoni, limitatamente al tratto strettamente necessario a consentire il giro di boa agli atleti provenienti da viale della Costituzione.

Dalle 8.30 alle 13 sarà revocato il senso unico di marcia in via Torri Tarelli, via Nava, nel tratto da via Sirtori a via Tarelli e via Spirola, dal civico n. 12 a via Sondrio, e dalle 9 alle 12.30 lungo via Caprera, nel tratto da via Vinci a via Aspromonte, via Aspromonte, nel tratto da via Trieste a viale della Costituzione, via San Francesco, via Lazzaretto, piazza Mazzini nel tratto da via C. Cattaneo a piazza Garibaldi e via Cesare Cantù.

Dalle 8.30 alle 13 in via Sirtori e dalle 9 alle 12.30 in via Trieste, nel tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte, sarà istituita l'inversione del senso unico di marcia. Sarà infine in vigore dalle 6.30 alle 14 la revoca di tutta la zona a traffico limitato del centro.

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà istituito in Lungolario Isonzo, via Nullo e Lungolario Cadorna, mentre lungo tutta la restante parte del percorso i veicoli lasciati in sosta non potranno essere spostati sino al termine della manifestazione.