Modifiche alla viabilità per Resegup e lavori: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

Totale chiusura di lungo Lario Isonzo, nel tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, dalle 13 alle 24 di sabato 1 giugno, eccetto automezzi adibiti al trasporto di carburante e materiale infiammabile, e temporanea sospensione della circolazione sulle strade interessate dalla competizione sportiva 10^ Resegup: lungolario Isonzo, piazza Garibaldi, vie Cavour, Volta, largo Montenero, corso Matteotti, vie XI Febbraio, Don Pozzi, Caldone, Tonale, Cernaia, Garabuso, piazzetta Guerrazzi, vie Don Rodrigo, Prà Corvino, Resegone (scalinata-mulattiera), Roncale, Per Erna, via Ai Poggi, da Località Malnago per sentieri di montagna sino al Monte Resegone e ritorno, vie Ai Poggi, Per Erna, Roncale, Resegone (scalinata-mulattiera), Lucia, Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (in attraversamento), vie Foscolo, Solferino, Don Pozzi, XI Febbraio, corso Matteotti, largo Montenero, vie Resinelli, San Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati con arrivo dalle 15.30 alle 22 (ASD 2SLOW);

Le altre modifiche alla viabilità della prossima settimana

SS36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA - all'altezza del ponte di Annone Brianza, totale chiusura dalle ore 21 del 27 maggio alle 6 del 30 maggio in entrambe le corsie per posizionamento struttura del ponte di Annone (ANAS di Milano);

VIA BELFIORE, tratto all'altezza del civico 50, parziale restringimento per lavori di nuova derivazione di utenza acqua, dal 28 al 29 maggio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA BOVARA, tratto all'altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di pulizia pozzetto del pluviale attualmente otturato e ripristino chiusino per ispezione con finitura in porfido come la strada dal 27 al 31 maggio (Impresa Bellati Angelo snc di Premana per conto di privati);

VIA DELL'EREMO, tratto all'altezza del civico 30, parziale restringimento, sul marciapiedi per posa dissuasore di parcheggio, il 27 maggio (Impresa CMA di Milano per conto di privati);

VIA DI VITTORIO, tratto dal civico 2, parziale restringimento per lavori di nuove infrastrutture telefoniche fibra ottica vodafone dal 28 al 29 maggio (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di privati);

VIA GIUSTI, tratto all'altezza del civico 30, totale chiusura dalle ore 8,30 alle 18,00 del 29 maggio per occupazione suolo pubblico con autobetoniera (Impresa T.O.M. srl di Paderno Dugnano per conto di privati);

VIALE DELLA COSTITUZIONE, tratto all'altezza del civico 31/a, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo della sede stradale il 30 maggio (Impresa 2001 Costruzioni srl di Albavilla per conto di privati);

VIA DEL SARTO, tratto compreso tra incrocio via Ai Molini e incrocio con via Don Morazzone, totale chiusura per svolgimento manifestazione Cena della fraternità universale, dalle ore 14 del 31 maggio alle 12 dell'1 giugno (Comunità di via Gaggio);

VIA AI MOLINI tratto all'altezza del civico 12 parziale restringimento per lavori di allacciamento nuova utenza di acqua 29 e 30 maggio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.