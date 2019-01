Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città per la settimana alle porte che comporteranno riflessi sulla viabilità. Le riportiamo di seguito.

VIA COSTA, tratto all'altezza dei civici 2 e 4, totale chiusura dalle 8.30 alle 12.30 del 28 gennaio per lavori di stazionamento automezzo munito di cestello elevatore per lavori di manutenzione grondaia (Impresa Galari Ervio di Lecco per conto di privati);

VIA MARTIRI DI NASSIRYA dal 28 gennaio all'1 febbraio parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fibra ottica (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

PIAZZA MAZZINI, tratto all'altezza del civico 13, parziale restringimento per lavori di posizionamento specchio parabolico, il 28 gennaio (Impresa EdilLecco Srl di Lecco per conto di privati);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto all'altezza del civico 4 (zona Hotel Alberi) parziale restringimento dal 29 al 31 gennaio per lavori di realizzazione allaccio rete acque bianche in via Cornelio nell'ambito dei lavori di ampliamento degli Uffici a servizio del Tribunale di Lecco (Impresa Notarimpresa spa per conto del Comune di Lecco);

VIA AI MOLINI, tratto compreso tra intersezione via Laini a salire, dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni compresi tra martedì 29 gennaio e martedì 12 febbraio per lavori di sostituzione tubazione acqua e rifacimenti allacciamenti (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18.30 di domenica 3 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.