"Belee de cursa" e lavori, ecco come cambia la viabilità a Lecco

Sono numerose le modifiche alla viabilità della prossima settimana nel territorio comunale di Lecco. Le riportiamo di seguito.

VIA VOLTA, tratto compreso tra largo Montenero e piazza Diaz, parziale restringimento con senso unico alternato regolato da movieri, il 29 aprile per stazionamento autocarro munito di piattaforma elevatrice necessario alla sostituzione delle persiane di Villa Locatelli (Amministrazione Provinciale di Lecco);

VIA MAGGIORE, tratto inizio via da corso Martiri della Libertà, dalle 8.30 alle 18 del 29 aprile totale chiusura per lavori di isolamento vecchia derivazione di utenza acqua (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

CORSO CARLO ALBERTO/PIAZZA PADRE CRISTOFORO dalle 9 alle 18 del 29 aprile lavori di nuova derivazione di utenza acqua in parziale restringimento che comportano lo spegnimento dell’impianto semaforico - incrocio regolato da movieri (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA ASPROMONTE, proroga parziale restringimento il 2 maggio per lavori di rifacimento segnaletica orizzontale a seguito di manomissione stradale (Impresa CDS Traccialinee srl di Osio Sotto per conto di E-Via Spa);

VIA VOLTA, tratto all'altezza del civico 5, totale chiusura dalle 22 del 3 maggio alle 6 del 4 maggio per occupazione di suolo pubblico con automezzo munito di piattaforma elevatrice per sostituzione macchine di refrigerazione e riscaldamento presso il Condominio Il Vallo di piazza L. Lombarda (ditta EPS Energy Pro System srl di Lecco per conto di privati);

VIA BONAITI, tratto compreso tra via Quarto e il lavatoio, dalle 9 alle 19 di domenica 5 maggio totale chiusura per svolgimento manifestazione "Prima Vera Festa di Rancio" (LTM );

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18.30 di domenica 5 maggio;

Temporanea sospensione della circolazione sulle vie interessate dalla manifestazione "BELEE DE CURSA" in programma domenica 5 maggio dalle 9 alle 14. Percorso 6 km: via S. Barbara (scuola materna "G. Fiocchi"), Valsugana, Ponchielli, Paisiello, Zelioli, S. Rocco, alla Fonte, Ferrari, Leoncavallo, Rossini, Donizetti, alle Fornaci, Valsugana, T. da Belledo, piazzale chiesa di Belledo, Fiocchi (Belledo vecchio), S. Barbara (scuola materna "G. Fiocchi") e totale chiusura di via Santa Barbara, dalle 8.45 alle 9.45 di domenica 5 maggio. Percorso 11 km: via S. Barbara (scuola materna ""G.Fiocchi""), Valsugana, Ponchielli, Paisiello, Zelioli, S. Rocco, alla Fonte, Ferrari, Petrella, località Neguggio, località Rovinata, località Ponte della Tenaglia, Costa, Capiloccio, Resegone, Perpetua, dei Tartari, Menico, ai Poggi, Canto, Montessori, Rovinata, Capolino, al Ponte, Lombardia, Filanda, T. da Belledo, piazzale chiesa di Belledo, Fiocchi (Belledo vecchio), S. Barbara (scuola materna "G. Fiocchi") (Gruppo Sportivo Belledense Asd).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.