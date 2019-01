Chiusure, restringimenti, deviazioni: come cambia la viabilità a Lecco

Sono numerose le modifiche alla viabilità cittadina della prossima settimana. Le pubblichiamo di seguito.

PIAZZA GARIBALDI e VIA NAZARIO SAURO (tratto compreso tra piazza Affari e piazza Garibaldi), dalle ore 6 alle 13 del 7 gennaio totale chiusura per rimozione albero di Natale (Associazione Cancro Primo Aiuto);

VIA PREVIATI, tratto all'altezza dei civici 58/60 totale chiusura per installazione ponteggi e gru edile di cantiere dalle 8.30 alle 18 del 7 gennaio (Impresa B.Edile sas di Torre de Busi per conto di privati);

VIA SANT'ANTONIO, tratto all'altezza del civico 3, totale chiusura il 7 e l'8 gennaio per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Valsecchi Costruzioni srl di Mandello Lario per conto di privati);

VIA PESCATORI, tratto compreso tra via Maggiore e via Plava, totale chiusura per completamento lavori di rinnovo rete gas, dal 7 al 18 gennaio (Impresa Devizzi Srl per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA PESCATORI, tratto compreso tra via Plava e via Del Barcaiolo, parziale restringimento per lavori di rinnovo rete gas, dal 7 al 18 gennaio (Impresa Devizzi Srl per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA PERGOLA, tratto all'altezza del civico 76 parziale restringimento per lavori di posa nuove infrastrutture telefoniche fastweb dall'11 al 12 gennaio (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di Fastweb);

CORSO CARLO ALBERTO, tratto all'altezza del civico 76 parziale restringimento per lavori di posa nuove infrastrutture telefoniche fastweb dall'11 al 12 gennaio (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di Fastweb);

PIAZZA CARDUCCI, tratto all'altezza del civico 3, parziale restringimento per posa dissuasore di sosta l'11 gennaio (privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (0341 481233) o il Servizio manutenzione (0341 481372).