Duathlon e San Patrizio, ecco come cambia la viabilità a Lecco nel weekend

Domenica 17 marzo è in programma l'ormai tradizionale Duathlon Sprint Città di Lecco, manifestazione sportiva di grande richiamo, che mette in mostra qualità tecniche assolute in un contesto ambientale unico come il lungolago e il centro storico di Lecco, teatro di gara inimitabile che, abbinato alla formula multi-lap, garantisce spettacolarità alla competizione.

Per consentire il regolare svolgimento all'evento, organizzato dalla Ssd Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Le modifiche alla viabilità

Dalle 6 alle 17 di domenica 17 marzo lungo Lario Isonzo e largo Europa resteranno chiuse al traffico, mentre dalle 8.30 alle 15.30 la chiusura sarà estesa anche a lungo Lario IV Novembre, lungo Lario Cadorna, piazza Stoppani, lungo Lario Battisti, viale Costituzione, all'intersezione tra piazza Manzoni, viale Costituzione e corso Martiri della Liberazione, corso Martiri della Liberazione nel tratto da piazza Manzoni a via Amendola, via Leonardo da Vinci, alla corsia in uscita del Ponte Kennedy, via Nullo, via Raffaello nel tratto da via Nullo a via Cantù, via Cantù nel tratto a lago compreso tra via Vinci e via Raffaello, piazza Mazzini nei tratti da via Carlo Cattaneo a piazza Garibaldi e da piazza Garibaldi a viale Costituzione.

Contestualmente sarà revocato il senso unico di marcia in via Spirola, via Torri Tarelli, via Caprera nel tratto da via Vinci a via Aspromonte, via Aspromonte nel tratto da via Trieste a viale della Costituzione, via San Francesco, via Lazzaretto e via Appiani nel tratto da via Pizzi a corso Martiri della Liberazione. Sarà inoltre invertito, nella medesima fascia oraria, il senso di marcia in via Trieste nel tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte e in via Sirtori. Dalle 6 alle 17 sarà infine revocata la Ztl del centro.

Modifiche per la Festa di San Patrizio

Ulteriori modifiche alla viabilità, necessarie allo svolgimento dei festeggiamenti organizzati dallo "Shamrock Irish Pub" di via Parini per celebrare san Patrizio, interesseranno anche la serata di sabato: dalle 20 di sabato 16 marzo all'1 di domenica 17 e dalle 18 di domenica 17 alle 2 di lunedì 18 saranno infatti completamente chiuse al traffico via Parini, nel tratto compreso tra via Pietro Nava e l'ingresso al parcheggio a pagamento antistante il civico 11 e via Nava, nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini, mentre piazza Cermenati, nel tratto carrabile compreso tra via Nava e Lungo Lario Isonzo, resterà chiusa solamente dalle 18 di domenica 17 alle 2 di lunedì 18.