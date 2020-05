Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

via FIANDRA, tratto da via Besonda inferiore a via Fra' Galdino, totale chiusura dal 6 al 14 maggio dalle 21 alle 6, per l'esecuzione di opere di manutenzione muratura di sostegno viadotto Anas (impresa Simco per conto di Anas);

via ASPROMONTE, tratto da via Trieste a via Caprera, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione, dal 11 al 13 maggio (impredil Gelfi per conto di Tim);

via ASPROMONTE, da civico 22 a via Aspromonte, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione, dal 11 al 13 maggio (impredil Gelfi per conto di Tim);

via PACINOTTI, altezza civico 19, parziale restringimento dal 11 al 13 maggio per lavori di allacciamento fognario (impresa Ballabio Costruzioni, per conto di privati);

viale DANTE controviale, totale chiusura dalle 5 alle 16 di sabato 9, mercoledì 13 e sabato 16 maggio, per lo svolgimento del mercato settimanale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.