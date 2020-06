Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno conseguenze sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA SORA sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico fino al 3 luglio (impresa Beltrami per conto Comune);

VIA RESINELLI tutta la via proseguimento parziale restringimento fino al 31 luglio per rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali P. per conto Amm.ne Comunale);

VIA ROMA altezza civico 28 totale chiusura dal 22 al 23 giugno, per controllo gronde fabbricato (impr. Tecnomac per conto di privati);

VIA CORNELIO (tratto da piazza Mazzini al civico 2 ingresso Palazzo di Giustizia) - via TOMMASO GROSSI, totale chiusura - piazza MAZZINI (tratto da via Cattaneo a piazza Garibaldi) totale chiusura eccetto carrai civici 3 e 13, dal 22 giugno al 18 settembre, per lavori di riqualificazione del parcheggio pubblico;

VIA MAZZUCCONI, tratto all'altezza dei civici 20/22 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla tombinatura comunale dal 24 al 26 giugno (Impresa Rigamonti di Luigi e Carlo snc per conto di privati);

VIA BESONDA INFERIORE, tratto all'altezza del civico 11, parziale restringimento con occupazione di n. 3 posteggi nel parcheggio pubblico per lavori di adeguamento e allacciamento metano il 24 giugno (Impresa Locatelli Alberto & C. di Palazzago per conto di privati);

CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto all'altezza del civico 87, parziale restringimento per lavori di spostamento contatori acqua più nuovo allacciamento il 24 giugno (Impresa Fruci Domenico di Albavilla per conto di privati);

VIA AZZONE VISCONTI, tratto all'altezza del civico 32, totale chiusura per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa il 26 giugno (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.