Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA SAN NICOLO', tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento dal 27 al 29 aprile per lavori di ripristino della pavimentazione in porfido (Impresa Piazza Carlo e C. srl per conto di Enel spa);

VIA AMENDOLA, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento dal 27 al 29 aprile per lavori di ripristino della pavimentazione in porfido (Impresa Piazza Carlo e C. srl per conto di Enel spa);

CORSO EMANUELE FILIBERTO, tratto all'altezza del civico 43, parziale restringimento dal 27 al 30 aprile per lavori di riparazione guasto linea telefonica (Impresa Sittel di Roma per conto di Telecom spa).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.