Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA LUCIA tratto all'altezza del civico 21 totale chiusura per lavori di nuova derivazione gas in data 3 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti gas s.r.l.);

VIA SAN NICOLO' tratto all'altezza del civico 5 totale chiusura per lavori di nuovo allaccio acquedotto dal 3 al 4 marzo (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

PIAZZA MANZONI marciapiede antistante chiosco fiorista parziale restringimento per sistemazione giunto idrante dal 3 al 4 marzo (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti gas);

VIA GONDOLA parziale restringimento per rialzo in quota e pulizia chiusino gas dal 3 al 4 marzo (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA IX FEBBRAIO, tratto compreso tra via Pietro Micca ed il civico 24, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 18 del 4 marzo e dalle ore 8.30 alle 12 del 5 marzo per lavori di allacciamento alla rete elettrica (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di privati);

VIA FRA' GALDINO, tratto all'altezza del civico 24, parziale restringimento per allacciamento alla rete di bassa tensione dal 5 al 6 marzo (impresa Piazza di Introbio per conto di Enel).