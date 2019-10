Modifiche alla viabilità: la panoramica dei prossimi interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

CORSO MONTE SAN GABRIELE, tratto all'altezza del civico 66 parziale restringimento per occupazione di suolo pubblico con automezzo munito di braccio telescopico dalle ore 8 alle 14 dei giorni 7 e 8 ottobre (Impresa Fratelli Ramaj di Lecco per conto di privati);

VIA GALANDRA, tratto all'altezza del civico 24, il 7 ottobre parziale restringimento per lavori di isolamento presa gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA RAFFAELLO, tratto all'altezza del civico 15 - marciapiedi - parziale restringimento per lavori di ricerca infiltrazioni ai box sottostanti dal 7 al 26 ottobre (Impresa Nuova TS & C srl di Lecco per conto di privati);

VIA LEONARDO DA VINCI - rotatoria - parziale restringimento per lavori di stazionamento automezzo per montaggio strutture manzoniane all'interno della rotonda, dal 7 all'8 ottobre (Impresa Venini per conto del Comune di Lecco);

VIA PAOLO PIO PERAZZO dal 7 al 10 ottobre parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete gas (Impresa Unotech spa di Milano per conto di privati);

VIA BELFIORE, angolo via Dei Riccoli, parziale restringimento per lavori urgenti di riparazione perdita di gas dall'8 al 9 ottobre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle 13 alle 18 di domenica 13 ottobre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti Ceppi.