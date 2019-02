Molte iniziative con la Bottega dell'Arte

Ricco programma artistico e culturale per l’anno in corso, messo a punto nei giorni scorsi dai dirigenti della “Bottega dell’Arte” di Missaglia, associazione attiva da 40 anni sul territorio, non solo della Brianza e della Lombardia, ma anche italiano ed europeo, come testimoniato dalla foto del gruppo a Parigi all’ombra della Tour Eiffel, in un precedente viaggio in Francia.

Le prossime iniziative dell’associazione riguarderanno una serie di lezioni d’arte presso la locale scuola primaria “Ernesto Teodoro Moneta”, già in atto da tempo. Domenica 2 giugno toccherà invece alla “Giornata dell’Arte” al Monastero della Misericordia a Missagliola in collaborazione con il gruppo missagliese dei “FuoriClasse”, quindi domenica 23 giugno, in accordo con il Comune e la Pro Loco, un’Artestrada aperta ad artisti di grande livello nelle principali vie del paese, in particolare lungo via Garibaldi e nella piazzetta Garavaglia.

Dal 5 al 7 luglio viaggio in Francia a Pernes-les-Fontaines in Provenza, con mostra collettiva e cerimonia di consegna, sabato 6 luglio, del “Premio Internazionale di Arte e Cultura L’Arcobaleno”, istituito nel 1999 dal giornalista e critico d’arte Silvano Valentini e dal pittore di vasta popolarità Gerry Scacccabarozzi, consegna dei premi che avverrà poi per altre personalità a settembre in provincia di Belluno, su invito delle “Officine d’Arte” di Roberto Bianchi con cui la “Bottega dell’Arte” si è recentemente gemellata.

Spazio quindi ai regolari corsi serali e pomeridiani di disegno, pittura e scultura, per adulti e bambini, senza dimenticare le iniziative decise in itinere e le mostre di singoli associati, come quella della maestra di pittura Olena Khudoley, di Aurora Iogà nella Sala Manzù a Bergamo fino al 10 marzo, e una personale di Gerry nella Valle della Loira in Francia ad agosto. La conclusione della stagione artistica è prevista invece per l’8 dicembre con il tradizionale concorso nazionale di grande successo per le scuole primarie e secondarie di primo grado, in collaborazione con Ikebana.