Anche a Molteno parte il servizio volontario di spesa e consegne a domicilio

Come in altri comuni del territorio, anche a Molteno scatta il servizio volontario di spesa e consegne a domicilio per gli anziani in questo periodo di lotta al dilagare del Coronavirus.

«Hai più di 65 anni? - si legge nell'annuncio rivolto alla cittadinanza - Vivi da solo o non sei autosufficiente? ti piacerebbe ricevere la spesa, le riviste e usufruire della consegna di altri servizi direttamente a casa tua per limitare le occasioni di contatto esterno?»

L'iniziativa è stata ribattezzata "Ci pensiamo noi" e prevede che alcuni esercizi commerciali, in collaborazione con il Comune del sindaco Giuseppe Chiarella, si offrano per il servizio di prenotazione e consegna diretta a casa dei moltenesi. È sufficiente chiamare i numeri telefonici di riferimento (dalle 9.30 alle 11.30), prenotare e accodarsi per la consegna.

Il servizio di consegna dovrà avvenire senza contatto diretto e adottando tutte le misure di precauzione previste dal Decreto dello scorso 8 marzo.

L'elenco delle attività aderenti

Supermercato Sigma Generi alimentari, prodotti per igiene personale

Tel. 347 7311525, 347 8502970

Italed Distribuzione Bevande e alimentari

Tel. 333 3390477

Lavasecco Solar Lavanderia

Tel. 339 6328379

Bar Sport Riviste, giornali, tabaccheria

Tel. 031 870476

Salumificio Riva SHOP Salumi e alimentari

Tel. 031 858810