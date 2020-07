Ripulito il laghetto che ospita oltre 100 tartarughe, successo per il "Tartaday"

Tartaday. Questo l'azzeccato nome dell'intervento a tutela di animali e ambiente che si è svolto ieri a Molteno dove le guardie ecozoofile provinciali hanno ripulito un laghetto che ospita oltre 100 tartarughe.

Operatrici e operatori giunti sul posto (vedi foto) hanno provvisoriamente tolto le tartarughe, per poi svuotare e ripulire l'ampia vasca nel parco di Villa Rosa che le ospita: 98 sono state quindi ricollocate subito nel laghetto, mentre altre 5 sono state portate provvisoriamente dal veterinario per un controllo. In totale sono 103.

Un'iniziativa dunque utile non solo per garantire la pulizia dell'acqua, ma anche per verificare la condizione di salute degli animali. L'intervento è stato richiesto dall'Amministrazione comunale di Molteno.

Parte delle tartarughe erano state messe volontariamente nella vasca, mentre altre erano state abbandonate in passato e poi salvate portandole proprio in quest'area.

Nell'occasione le guardie ecozoofile hanno inoltre trovato e soccorso un riccio ferito nel bosco di Villa Rosa, a sua volta è stato portato dal veterinario. L'intervento è stato diretto dalla coordinatrice della protezione animali Diana Rigamonti e dalla vicecoordinatrice Debora Masciari per il nucleo di Lecco. Da poco è stato aperto anche il nucleo di Como che vede a capo sempre Masciari e Rigamonti.

