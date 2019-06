Mongolfiera in volo sopra i rioni di Lecco

In tanti con il naso all'insù questa mattina a Lecco. Il motivo? Il passaggio di una mongolfiera con il telo a scacchiera che ha estato la curiosità di grandi e bambini. L'aeromobile ha sorvolato in particolare i rioni di San Giovanni e Castello, passando poi nella zona sopra viale Adanello e viale Montegrappa per salire successivamente verso le zone montane. Vi proponiamo anche noi alcune immagini della mongolfiera, in attesa di svelare il mistero... a chi appartiene e perchè proprio questa mattina, dalle 9 circa, ha iniziato a sorvolare i cieli lecchesi?

Gallery