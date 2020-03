A Monte Marenzo mascherine in dono agli over 75

«L'emergenza Coronavirus è una battaglia da affrontare tutti insieme». Lo ricorda Angelo Fontana dell'Area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo. L'associazione di cui fa parte, insieme all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Colombo, ha deciso di mobilitarsi per dare una tutela concreta ai più anziani residenti in paese nei giorni dell'emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il comune di Monte Marenzo e la Polisportiva consegneranno una mascherina in polipropilene agli over 75 anni del nostro paese e a tutte le persone segnalate dai servizi sociali - spiega Angelo Fontana, presidente dell'Area sociale dell'associazione - Le mascherine, confezionate in una busta, saranno consegnate nella cassetta della posta da volontari autorizzati alla distribuzione dal sindaco Paola Colombo. I volontari non entreranno, per nessun motivo, in casa dei cittadini. La distribuzione è prevista nei prossimi giorni».