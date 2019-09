"Pedala Sereno", premiate le migliori foto del concorso dedicato alla sicurezza stradale

Serata di premiazioni per il concorso fotografico PedalaSereno, promosso dalla Polisportiva di Monte Marenzo, Area sociale. Giovedì 12 settembre nella sala civica di Monte Marenzo, il sindaco Paola Colombo, il responsabile della Polisportiva Angelo Fontana e Carlo Limonta, videomaker che ha coordinato i lavori della giuria e realizzato una clip con le foto più significative, hanno consegnato i premi ai primi classificati e le pergamene per gli scatti che, pur non classificandosi sul podio, sono stati segnalati per qualche loro particolarità. Come ha sottolineato Carlo Limonta, dopo una non facile scelta considerato il numero delle foto pervenute e il loro buon livello, è risultato vincitore lo scatto di Mattia Piganzoli, che ha colto un ciclista al passo Ak - Baital in Tagikistan. Piganzoli non ha potuto essere presente per il ritiro del premio che è stato consegnato provvisoriamente al sindaco Colombo.

Secondo classificato Giorgio Toneatto per una foto realizzata a Reggio Emilia, con la seguente motivazione: "Nella cosiddetta Bassa un uso irriducibile della bicicletta contraddistingue i centri storici e tutto il territorio attorno, questa immagine ci ha colpito per la sua bellezza, semplice e autentica". Applausi a Toneatto la cui foto premiata è una delle tantissime che scatta ogni anno. Gran parte delle sue immagini raccontano e immortalano eventi e momenti istituzionali della valle San Martino, e rappresentano quindi un lavoro di archivio e testimonianza molto prezioso. Toneatto, residente a Calolzio, collabora con tante associazioni del territorio, anche all'interno di iniziative benefiche come Telethon.

Dalla Bassa ai Paesi Bassi; il terzo classificato Gigi Spinelli cha ha inviato alla Polisportiva di Monte Marenzo una foto dall’Olanda. L’immagine è una bella composizione che contiene tutte le tipicità del luogo: la grande diffusione della bicicletta, i mulini a vento, le mucche pezzate. (Nella foto sopra un momento della premiazione, sotto i primi tre scatti classificati).

«Questa edizione 2019, iniziata il 1° luglio e terminata il 7 settembre si è conclusa nel migliore dei modi per noi organizzatori - commenta Angelo Fontana - I numeri lo testimoniano: 128 opere partecipanti per 128 autori, che ci hanno fatto pervenire fotografie da tutta Italia e dall’estero. Solo per fare alcuni nomi: dalle Tre Cime di Lavaredo ad Aik Baital Pass Tajikistan, le Alpi e l’Oceano sulla costa portoghese, passando per la Repubblica di San Marino. Spettacoli come le Dolomiti, poi Rimini, Riccione, Livigno, Reggio Emilia, Dobbiaco in Alto Adige, Cremona, Passo Gardena, Lignano Sabbiadoro, Monaco, Amsterdam in Olanda, Islanda, Croazia, l’isola di Kos, dall’India, Zermatt con dietro il Monte Cervino. La bellezza della fotografia sta anche nell’aver colto il tema, il momento in cui questo si concretizza, anche a discapito della perfezione dal punto di vista tecnico. In questo concorso ha contato anche cogliere il ciclista sul momento, mentre procedeva con il suo caschetto, la borraccia, lo zainetto e la divisa da ciclista, per la sua sicurezza personale. Ma anche aver immortalato ciclisti in posa, in casi come questi, è di aver raggiunto l’obiettivo!».

«L'obiettivo dell'iniziativa? Educare tutti ad utilizzare la strada e la bicicletta con responsabilità»

Alcuni fatti di cronaca accaduti questa estate, ad agosto, hanno contribuito a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale in bicicletta. «L’incidente a Domenico Pozzovivo mentre si allenava ha acceso riflettori che non si devono spegnere - proseguono gli ideatori del concorso fotografico - Il problema più grande è la sicurezza stradale per tutti, la convivenza tra pedoni, biciclette e veicoli a motore di ogni genere. La strada è di tutti, ma con le sue regole: prima di tutto con la presa di coscienza di questo. Partendo dai più giovani, dalle scuole, dal buon esempio degli adulti a cui i ragazzi guardano. Gianni Bugno, presidente mondiale dei corridori, afferma che occorre iniziare dalla scuola per ridurre i rischi sulla strada e fare dell’educazione stradale una materia di studio per formare le nuove generazioni. L’obiettivo del concorso è sempre stato questo: dire di usare la bicicletta con consapevolezza, usare la strada con responsabilità. Grazie mille a tutti i partecipanti, che con le loro opere hanno reso, anche quest’anno, il Concorso fotografico “Pedala Sereno”, un successo!».

Un ringraziamento è poi andato a tutti coloro che ci hanno offerto i premi: ad Angelo Gandolfi e Sergio Vaccaro che hanno supportato l'iniziativa pubblicando le foto - e articoli collegati - sul sito “Un paese per star bene”; al Sindaco Paola Colombo per la sua presenza; a Carlo Limonta, bravo collaboratore che ha montato il video di presentazione delle immagini e selezionato tutte le foto.

Il verdetto: risultati, premiati e classifica

Dopo una non facile valutazione, la giuria riunitasi il giorno 9 settembre presso la sede della Polisportiva, presieduta da Carlo Limonta, dopo avere esaminato 128 fotografie pervenute ha cosi deliberato :

1° Foto classificata quella scattata da Mattia Piganzoli passo Aikbaital Tagikistan. Buono pranzo per due persone, offerto da Locanda Osteria Marascia Lavello

2° classificata - Giorgio Toneatto. Reggio Emilia. Buono Pranzo per due persone da Fausto Rist. pizzeria Valcava

3° classificata - Gigi Spinelli da Kinderdijk – vince – Salame Nostrano off. Da Roberto Camelia, amico di Daniele Redaelli A.M.

Premio consistente in una pergamena con la propria foto ricordo della manifestazione. La più lontana – Dott. Roberto Moretti - Jaisalmer - India. Società Amatoriali - Una pancetta stagionala offerta da Alimentari Stefano Animelli Monte Marenzo. Germana Locatelli Monte Marenzo

Premio consistente in una pergamena con la propria foto ricordo della manifestazione. Segnalata - Roberto Codrignani -Venturina- Campiglia Marittima Livorno. Premio consistente in una pergamena con la propria foto ricordo della manifestazione. Segnalata Fulvia Greppi Garlate.

Gruppo di ciclisti Lecchesi che hanno raggiunto una località della Valtellina sede dei Giochi Olimpici Invernali 2026, vince una carta prepagata offerta da Conad di Calolziocorte dal valore di 50 euro - Dell’Oro Erik - Bormio Valtellina, In natura - Nadia Mainetti - Livigno. Premio consistente in una pergamena con la propria foto ricordo della manifestazione Family - a pari merito: Paola Beri Lago di Cancano (Bormio) - Stefania Valsecchi, sullo sfondo il ponte di Paderno.

Gallery