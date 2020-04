I 70 anni dei gemelli Fontana, colonne di Telethon e promotori di tante iniziative sociali

Forse non tutti sanno che sono gemelli, ma in tanti conosco il loro grande impegno per il tessuto sociale lecchese. Oggi, mercoledì 28 aprile, compiono 70 anni Angelo e Gerolamo Fontana. Nel 2003 diedero vita, insieme alla Polisportiva di Monte Marenzo e ad altri volontari, alla maratona Telethon provinciale, diventata nel giro di poco tempo la prima in Italia in termini di risultati e coinvolgimento della popolazione.

Tuttora impegnati con Telethon, Gerolamo è poi diventato presidente della Uildm Lecco dedicandosi in modo specifico alle iniziative di raccolta fondi contro le malattie genetiche sensibilizzando i giovani delle scuole e la cittadinanza in generale sul tema della ricerca medico scientifica.

Angelo ha continuato a impegnarsi in vari ambiti all'interno dell'associazione del paese in cui abita. Portano la sua firma iniziative come quella della lotta al fumo "no smoking", tornei sportivi, "Per le vie delle Croci" in memoria delle vittine della strada, aste benefiche come quella recente con la Maglia Rosa per aiutare gli ospedali, per arrivare agli auguri e agli omaggi ai volti storici di Monte Marenzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi gli auguri di buon compleanno sono andati a loro da parte di tanti lecchesi, pronti ad unirsi ancora ai fratelli Fontana per nuove iniziative all'insegna dell'aggregazione e della solidarietà.

Gallery