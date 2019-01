In biblioteca i lavori degli alunni calolziesi dedicati alla Giornata della memoria

Inaugurata in blbioteca a Calolzio la mostra “Una stella per non dimenticare” realizzata dal Consiglio comunale dei Ragazzi delle scuole medie “Manzoni” e “Cittadini” in occasione della Giornata della memoria.

Questa mattina il sindaco Marco Ghezzi - insieme all'assessore Cristina Valsecchi, ai consiglieri comunali Fabio Mastroberardino (con delega alla scuola), Pamela Maggi ed Eleonora Rigamonti - ha portato il saluto dell'Amministrazione agli studenti che hanno presentato i propri lavori dedicati all'orrore della Shoah e alla memoria. Sono state esposte fotografie realizzate dagli studenti della scuola “Cittadini” che si sono recati in visita al campo di concentramento di Mauthausen e disegni contro la guerra e la violenza realizzati dagli alunni della scuola “A. Manzoni”. I ragazzi hanno inoltre preparato alcune testimoninaze storiche ed esposto cartelloni riguardanti le condizioni di vita nei campi di concentramento, ricordando anche i calolziesi deportati come il dottor Oscar Zanini e Giovanni Ripamonti. Nell'occasione è stato inoltre proiettato un video con alcune testimonianze dei sopravvissuti. Tra i presenti la giovane sindaco dei ragazzi di Calolzio e i suoi coetanei collaboratori.

La mostra "Una Stella per non dimenticare" sarà visitabile nella biblioteca civica di corso Dante fino a domenica 10 febbraio durante i consueti orari di apertura della biblioteca. Per ulteriori informazioni contattare la Biblioteca “C. Cittadini” al numero 0341 643820.

