Mostre in città: presentato il calendario del nuovo anno

Tanti e variegati gli appuntamenti previsti dal calendario delle mostre stilato, per l'anno 2019, da Comune di Lecco e Sistema Museale Urbano Lecchese. Tra arte, storia, fotografia, pittura e fede saranno davvero parecchi i motivi per recarsi nei poli culturali cittadini. «Offriremo una proposta estesa e variegata - ha spiegato Simona Piazza, assessore alla cultura e alle politiche giovanile nelle sale di Palazzo delle Paure -. Sarà ospitata in questi spazi, in un'orario diverso e ampliato: da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Un’ora in più al giorno per andare incontro alle esigenze delle persone che lavorano o di chi viene da fuori. Non solo: a partire da quest’anno il biglietto ridotto e il ridotto cumulativo vengono estesi ai visitatori in possesso del biglietto "Grandi Mostre" allestite a Palazzo delle Paure e ai possessori della "WOW Card" pensata da Confcommercio. Villa Manzoni sarà fruibile a due euro sino al termine dei lavori di riallestimento, Palazzo Belgiojoso sarà visitabile a quattro euro».

La stagione sarà aperta dalla grande eposizione fotografica riguardante il nostro territorio, curata da Luigi Erba e Barbara Cattaneo, che «mette in mostra il legame tra i lecchesi e la loro terra grazie ai contenuti di Giandomenico Spreafico, Giuliano Cantalupi, Raffaele Buonuomo, Pietro Sala e Giovanni Ziliani». Sarà poi tempo di ammirare le opere fotografiche di Berenice Abbott, seguita dall'esposizione sul Divisionismo.

Prosegue, inoltre, la collaborazione con ViDi (presente il managing director Fabio Sanvito), che nel 2018 curò l'apprezzata mostra dedicata a Robert Doisneau ed è attualmente impegnata con l'Ottocento Lombardo. Per il 2020, infine, l’Associazione Giuseppe Bovara ha in serbo la mostra "Manzoni nel cuore. Manzoni e i Promessi Sposi nelle collezioni private lecchesi".

Venerdì 11 la prima inaugurazione

Come da programma, nel fine settimana si terrà la prima delle inaugurazioni previste, relativa alla mostra “Santi della porta accanto”. Appuntamento fissato per venerdì 11 gennaio alle 17:30 alla Torre Viscontea.

Gallery