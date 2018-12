Luci, presepe più bello del mondo, concerti: lo spettacolo del Natale a Varenna

«Si abbassino le luci e si accendano i riflettori». È questo lo slogan del Natale a Varenna (e non solo), nell'ambito del progetto "Lake Como Christmas Lights - il più bel presepe del mondo" promosso da Consorzio Como Turistica, già organizzatrice dell'evento di cui tutti parlano "Como Citta dei Balocchi".

Il progetto vede coinvolti 14 Comuni della sponda occidentale e orientale del Lago di Como, che dal 15 dicembre al 6 gennaio, grazie a particolari tecniche di illuminazione e videomapping, avranno illuminati alcuni elementi del rispettivo territorio, a formare complessivamente una serie di 28 punti di rilevante interesse visibili, attraverso cromie e giochi di luce, soprattutto dal lago. Gli allestimenti luminosi consentiranno di ammirare il presepe diffuso attraverso la navigazione con crociere di circa 1 ora e trenta in partenza da Como o spostandosi via terra tra i vari borghi che ospiteranno a rotazione circa 136 eventi natalizi. Per l'occasione un'applicazione digitale aiuterà a scoprire e conoscere le bellezze del territorio.

Protagonista per la costa orientale Varenna, che avrà per l'occasione un luogo illuminato "ad hoc" da scoprire visitando l'antico borgo durante le festività e partecipando ad alcuni dei differenti eventi promossi dall'Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco di Varenna e dagli operatori turistici che partecipano all'iniziativa "Botteghe Aperte a Varenna". Tra gli appuntamenti degni di nota si segnalano due concerti di caratura internazionale.

Il primo, in programma sabato 29 gennaio alle ore 21 nella centralissima Chiesa San Giorgio, sarà il concerto a cura di "Lake Como Philarmonic Orchestra" e "Coro Calauce", con la partecipazione straordinaria del soprano Hirok Morita. Un cast formato da 50 musicisti, diretto dal Maestro spagnolo José Miguel Rodilla, proporrà un programma che attinge da un lato ai capolavori del repertorio sacro, dall'altro ai rinomati brani della tradizione popolare natalizia.

Mercoledì 2 gennaio alle ore 21, sempre in Chiesa San Giorgio, sarà possibile ascoltare i brani natalizi eseguiti con la tecnica del canto a cappella proposti dalla "Chorus Band", orchestra vocale che canta e "suona" riproducendo, con la sola voce, sia la melodia che gli accompagnamenti strumentali. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Per maggiori dettagli e per il visionare il calendario completo delle iniziative completo con tutti gli aggiornamenti si può visitare il sito www.varennaturismo.com, le pagine social di varennaturismo su Facebook e Instagram.

Il programma completo del Natale a Varenna

18 dicembre ore 15 Merenda per i bambini dell'asilo di Varenna offerta da Victoria Grill - Hotel Royal

20 dicembre ore 19.30 Non c'è trippa per gatti... ma per i varennesi sì! Pro Loco - Sala Rosa e Marco De Marchi

22 dicembre ore 12 Polenta sul lago - Portico di Riva Grande offerta da Riva Abbigliamento e Yala&Lelo

24 dicembre ore 16.30 Arriva la slitta di Babbo Natale Pro Loco - Piazza San Giorgio

24 dicembre ore 21 Vin brulè in Piazza al Prato offerto da Ristorante Al Prato

26 dicembre ore 16 Spettacolo di magia e gonfiabili Comune di Varenna - nel Teatro Parrocchiale

29 dicembre ore 21 Concerto "Lake Como Philarmonic Orchestra Coro Calauce" Comune di Varenna - nella Chiesa di San Giorgio

31 dicembre ore 22.30 Capodanno in Piazza San Giorgio Musica con DJ - Comune di Varenna seguirà alle ore 24.00 Lenticchie e cotechino offerti da Caffè Bistrot

2 gennaio ore 21 Concerto Chorus Band - Comune di Varenna - nella Chiesa di San Giorgio

6 gennaio ore 15 Benedizione dei bambini - nella Chiesa di San Giorgio

6 gennaio ore 15.30 La Befana scende dal campanile

6 gennaio ore 16 Caccia alla Befana per le contrade di Varenna, ritrovo: Portico di Riva Grande - offerta da Il Massaggio, Riva Abbigliamento, Yala&Lelo, Ristorante Al Prato, Hotel Royal Victoria. Seguirà Cioccolata calda per tutti i bambini partecipanti offerta da Tutti Frutti Shaker Cafè

Gallery