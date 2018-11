Sei attività lecchesi entrano ufficialmente nel novero dei "Negozi storici"

Hanno ricevuto l'ambito riconoscimento oggi, da Regione Lombardia, i sei "Negozi storici" premiati per la loro attività pluridecennale, alla presenza del Governatore Attilio Fontana. Si tratta del Bar Gelateria Galimberti e Beretta Maria & C.di Casatenovo, Corredo Casa, Latteria Castelnuovo e FP Arredamenti di Lecco e il Forno di Osnago.

«La nostra storia è la storia di una grande cultura anche attraverso lo sviluppo del commercio» ha sottolineato il presidente Fontana. «Come Regione Lombardia dobbiamo assolutamente tutelare questi negozi storici - ha proseguito - per rafforzare le identità locali. Il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale, ho sempre difeso i corpi intermedi anche nel periodo in cui sembrava dovessero essere travolti da scelte dei governi passati. Sono importanti per mediare e rappresentare gli interesse delle singole categorie».

Sulla premiazione è giunto anche il commento del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Piazza. «Puntare sulla tradizione è fondamentale per costruire il futuro, la premiazione di queste attività commerciali è il segno che tradizione e innovazione procedono molto bene insieme» commenta il Consigliere regionale Mauro Piazza.

«Il valore sociale che queste attività innescano nei nostri centri storici e nei quartieri delle nostre città, è di un'importanza straordinaria - spiega il consigliere - Attraverso la capacità di saper coniugare l'evoluzione con il valore storico si possono vincere anche le sfide peggiori, come la crisi economica appena passata. Alla Premiazione di oggi il Bar Gelateria Galimberti di Casatenovo ha ricevuto il titolo di Storica Attività così come Beretta Maria & C. Snc sempre di Casatenovo. Anche per le attività della città di Lecco Corredo Casa, FP Arredamenti e Latteria Castelnuovo è stato riconosciuto il titolo di storica attività, mentre Il Forno di Osnago è stato premiato come Negozio Storico» conclude Piazza.