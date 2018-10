La storia (vera) di Alessandro e del suo Labrador: dal Lago di Como a Netflix

Netflix, a novembre arriva Dogs | Dal Lago di Como la storia di Alessandro e Ice

„Una nuova serie documentario dedicata al migliore amico dell'uomo, il cane. Attraverso sei episodi si indaga il ruolo dei cani nella vita degli uomini, alle prese con vari gradi di crisi, battute d'arresto, lavoro. La serie è stata annunciata da Netflix e sarà presentata in anteprima il 16 novembre. Il terzo epidodio, diretto da Richard Hankin e intitolato Ice on Water (Ghiaccio sull'acqua), è ambientato sul Lago di Como e vede come protagonista il pescatore Alessandro e il suo Ice, un Labrador di 10 anni che lo aiuta nell'azienda di famiglia prima della stagione turistica, lavorando sodo anche nei mesi invernali più freddi.

I produttori seguono sei racconti da tutto il mondo, tra cui Siria, Giappone, Costa Rica, Italia e Stati Uniti, esamina i profondi legami emotivi tra le persone e i loro compagni a quattro zampe. In che modo quel cane è entrato nella vita di quella persona? Perché quel cane è così importante per quella persona o famiglia? Queste sono alcune delle domande a cui viene data una risposta.

Ogni episodio è diretto da un regista acclamato dalla critica: Amy Berg nominata all'Oscar (Deliver Us From Evil), Roger Ross Williams (Life Animated, Music by Prudence), la candidata all'Oscar Heidi Ewing (Jesus Camp, Uno di noi), Richard Hankin, vincitore di un Emmy Award (The Jinx) e i vincitori del premio Oscar TJ Martin e Daniel Lindsay (Undefeated), portano tutti il loro occhio cinematico esperto a raccontare queste storie uniche.rebbe interessarti: http://www.quicomo.it/attualita/netflix-dogs-como-alessandro-cane.html