Tassa Rifiuti sospesa tre anni a favore di chi apre attività nelle frazioni

«La scelta di Luca testimonia l'impegno dell'Amministrazione per aiutare i giovani e per cercare di tenere vive le frazioni. Vogliamo continuare lungo questa strada».

Eleonora Rigamonti, Consigliere delegato alle Politiche giovanili del Comune di Calolziocorte, apre così la conferenza stampa organizzata oggi in municipio per illustrare le iniziative a favore delle frazioni. Una su tutta, la sospensione della Tassa Rifiuti per tre anni a favore di chi apre nuove attività tra collina e zone periferiche. Il primo ad averne usufruito è Luca Ripamonti, titolare del bar, birreria e pizzeria di Rossino "Industrial 14".

«Ho aperto l'attività tre settimane fa e la clientela sta rispondendo bene - commenta Luca - Certo, si tratta di una sfida e di un impegno anche perchè inizio a lavorare alle 6 del mattino e vando avanti fino a mezzanotte, ma credo sia giusto credere nelle frazioni e nelle comunità rionali. La mia pizzeria tra l'altro richiama persone anche dal centro città e dai vicini comuni di Erve e Carenno».

Presenti all'incontro anche il sindaco Marco Ghezzi e il Consiglire comunale Marco Bonaiti, che insieme alla Rigamonti hanno lodato l'impegno del giovane Luca precisando che un Comune può intervenire con interventi non risolutivi, ma comunque importanti come la sospensione della Tari per premiare il coraggio di chi si mette in gioco aiutando le frazioni a vivere.

In quest'ottica a Rossino potrebbe esserci anche un miglioramento delle aree di sosta. La nuova pizzeria sorge a pochi metri di distanza dalla scuola primaria di Rossino che dopo l'annunciata chiusura potrebbe essere ritulizzata per servizi di interesse pubblico. (Nella foto Marco Bonaiti, Eleonora Rigamonti, Luca Ripamonti e Marco Ghezzi)