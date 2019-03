Con la nomina dei regnanti è entrato nel vivo il Carnevalone di Lecco

Con la nomina dei Regnanti in piazza XX settembre si è aperto oggi il Carnevalone di Lecco. In tanti hanno applaudito i figuranti che sabato prossimo saranno protagonisti della grande e tradizionale sfilata dei carri in città.

Il corteo di oggi, domenica 3 marzo, è partito alle 16 dal centro di Lecco dirigendosi verso il palazzo municipale tra musica, colori, costumi, e applausi. Re Resegone (Mario Servillo), Regina Grigna (Maria Giusto) e il Gran Cianbellano (Abele Cendali) sono stati accompagnati dal Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio. Nel piazzale interno del Comune (vedi foto) il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha quindi consegnato come da tradizione le chiavi della città con lettura del proclama.

Nell'arco della settimana i regnanti faranno tappa nelle scuole dell'infanzia, all'istituto "Airoldi e Muzzi" e ceneranno con i ragazzi disabili al circolo "Campaniletto" di Pescarenico.

Giovedì pomeriggio torna l'apprezzata animazione in piazza XX Settembre a cura de "ilfiloTeatro", mentre di sera è in programma il Gran Galà, ovvero la cena insieme ai Regnanti presso il salone dell'Oratorio San Francesco, seguita dalla serata musicale. Venerdì pomeriggio i Regnanti faranno infine un tour della città.

I festeggiamenti culmineranno con l'attesissima sfilata di sabato 9 marzo, quando, alle ore 14.30 da piazza Cappuccini, partirà il corteo con i carri allegorici, che percorrerà le vie del centro città per poi raggiungere piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni per gli allestimenti più particolari e l'esibizione del Gruppo Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna. La serata si concluderà poi all'insegna della musica in piazza Garibaldi e XX Settembre.

Gallery