«Non ci sono i fondi»: salta il Nascondino World Championship

La Foglia di Fico d'Oro 2018 non sarà assegnata. E', infatti, saltata la nuova edizione di Nascondino World Championship, originariamente prevista dal 24 al 26 agosto. «Non ci sono i fondi necessari per realizzare l'evento, le iscrizioni verranno rimborsate», hanno scritto gli organizzatori del partecipato evento, che hanno comunicato la notizia attraverso una nota apparsa sulla pagina Facebook della manifestazione.

"Salta" il Nascondino World Championship: le scuse degli organizzatori

È con immenso dispiacere che vi comunichiamo la cosa peggiore che potessimo comunicare:

siamo costretti ad annullare l'edizione 2018 di Nascondino World Championship.

Scusate. Stiamo già provvedendo al rimborso di tutte le quote di iscrizione pervenute.

Le ragioni di questa decisione sono di natura economica. Nonostante le numerose iscrizioni, non ci sono i fondi necessari per realizzare un evento che si possa svolgere nella totale sicurezza per tutti voi. Purtroppo le certezze raccolte prima dell'apertura delle iscrizioni non si sono rivelate tali.

Siamo costretti dunque ad annullare l'edizione 2018 ricominciando fin da subito a lavorare per dare a Nascondino World Championship un futuro certo, cercando nel tempo di ricostruire la fiducia che ci avete dimostrato finora.

Nascondino World Championship quest'anno si ferma ma il gioco del nascondino non può essere fermato:

Il 25/26 agosto, in un luogo non lontano da Consonno, saremo presenti per chiedervi scusa di persona nell'unica maniera sincera che conosciamo: facendovi giocare a nascondino al di là di ogni evento o semplicemente per passare una bella giornata. Senza iscrizioni e senza tutto ciò che va oltre al semplice gioco. Questo è il minimo che possiamo fare. Lo dobbiamo a voi e al gioco più bello del mondo.

Per qualsiasi informazione, critica, insulto, consiglio: info@nascondinoworldchampionship.com

Scusate davvero tantissimo.

Non abbiamo altre parole.