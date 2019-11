"Not one less", doppio incontro al circolo Arci di Calolzio

Il circolo Arci Spazio Condiviso di Calolzio promuove due iniziative "per una politica della convivenza e di contrasto alle marginalità sociali". Lo ha annunciato Daniele Vanoli a nome dell'associazione di piazza Regazzoni: gli appuntamenti del "Not One Less" sono fissati per oggi, venerdì 8, e per il 22 novembre. I promotori vogliono coinvolgere cittadini, associazioni e territori per un confronto costruttivo di attenzione verso le persone più deboli.

«Con l’avvento della stagione delle “Zone Rosse”, Calolziocorte ha sdoganato un pensiero istituzionale di repressione delle diversità e delle fragilità sociali, che è andato ben oltre le battaglie, solo sanzionatorie, sul decoro urbano a cui si è ricorsi, nel recente passato, tramite le più disparate ordinanze - commenta Vanoli - Tutto ciò non è che l’esito di una politica sempre meno interessata alla costruzione di alleanze con enti e privati cittadini che hanno a che fare tutti i giorni con la marginalità. Dimenticarsi di chi perde il lavoro, di chi rimane senza una famiglia di riferimento, di chi è sfrattato dopo aver passato un periodo di morosità incolpevole, di chi non può accedere all’anagrafe per ragioni di provenienza, significa dichiarare guerra a quelli che, per censo, si trovano a vivere condizioni di marginalità, che vorremmo fossero trattate come momentanee e non cronicizzate. Not One Less è il primo ciclo di iniziative che verranno proposte a Calolzio per rompere il silenzio sui temi del caporalato, del lavoro nero e del fallimento delle azioni politiche anti-decoro, prodotte in questi ultimi dieci anni di fallimentare contrasto alla fragilità sociale. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare».

Le iniziative saranno ad ingresso libero. Per ragioni legate all’utilizzo di uno spazio privato, sarà obbligatorio presentare, all’ingresso, la tessera Arci 2019/2020 (possibilità di tesseramento in loco).

Le due iniziative