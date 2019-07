Notte bianca della danza e sfilata di moda, successo a Mandello

Successo per la Notte Bianca della danza con la sfilata di moda targata Mandello. Postazioni, location nei vari punti della cittadina hanno ospitato ieri sera, venerdì, l'evento organizzato dal Comune. L'assessore Luca Picariello ha centrato l'obiettivo, vista la risposta di pubblico ad applaudire la danza nelle sue varie espressioni e declinazioni.

Il Country in piazza Italia, lo Zumba e Discofitness con Giordana Bonacina, in piazza Roma. Le Danze orientali nella Leonardo Da Vinci, le Risorgimentali al Lido comunale. Il ballo Liscio e Latino Americano con l'orchestra di Vittorio Grilli, all'oratorio San Lorenzo. La Hip-Hop nella piazza Matilde Carcano. E, dulcis in fundo dalle 22.30, la sfilata di moda presentata nella piazza antistante il Comune, da Marina Riva con intermezzi musicali, con la regia firmata da Silvia Tantardini.

Picariello ha espresso parole di elogio e ringraziamento al commercio mandellese che alla chiamata per la passerella di capi e accessori alla moda ha risposto entusiasticamente. Un positivo passo avanti nel proporre il commercio locale, e quindi comunicare all'esterno il proprio lavoro. Nel contesto di una serata ludica che ha dato spazio anche allo sport locale ospitando, sul red carpet il campione di nuoto Leo Callone, il Kaimano del Lario, testimonial delle “Cento milioni di bracciate” portate sugli schermi cinematografici. E sempre nel made in Mandello da segnalare la sfilata dei capi con il marchio Moto Guzzi e riconfermare il nostro centro rivierasco, sempre più “Città dei Motori”.

(Si ringrazia Alberto Bottani per foto e collaborazione)

