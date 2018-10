Terminati in anticipo i lavori di asfaltatura in Viale Montegrappa

Sono terminati mercoledì, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, i lavori di asfaltatura in Viale Montegrappa. Gli automobilisti che abitualmente percorrono l'importante arteria in città hanno tirato un sospiro di sollievo, memori dei disagi e degli incolonnamenti patiti durante la scorsa settimana.

L'intervento di risanamento del fondo stradale, con successiva riasfaltatura nel tratto compreso tra corso Promessi Sposi e via Tagliamento, si è concluso nelle prime ore del pomeriggio e la strada è stata riaperta interamente al traffico.

Il cantiere era stato allestito per porre rimedio ai cedimenti e agli avvallamenti del vecchio fondo, così da garantire le condizioni di percorribilità e di sicurezza necessarie a un'arteria cittadina molto trafficata.

A questi interventi, informano dal Comune di Lecco, seguiranno quelli di rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce pedonali, linee laterali e divisorie, delimitazione degli stalli a parcheggio) che proseguiranno anche nel 2019.