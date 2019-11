Nuova passerella pedonale sul torrente Gallavesa

Sabato 9 novembre a Erve, in località Due Camosci, verrà inaugurata la nuova passerella pedonale realizzata sul torrente Gallavesa. La ricostruzione della passerella, frutto del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Lecco e quello di Erve nel mese di febbraio, sono stati realizzati grazie alla partecipazione economica dei Comuni di Erve e Lecco, del Consorzio Bacino Imbrifero Montano di Bergamo, della Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino, del Cai Calolziocorte e del Cai Monza, della Sam Monza e della Pro Erve.

I lavori, dell'importo complessivo totale di oltre 30.000 euro e al cui finanziamento il Comune di Lecco ha contribuito con l'investimento di 5.750 euro, sono stati realizzati nel corso dell'estate e collaudati a settembre.

La nuova passerella pedonale, che attraversa il torrente Gallavesa, consentirà, fra gli altri, ai numerosi escursionisti che provengono dall'abitato di Erve di raggiungere comodamente la rete sentieristica che porta al monte Resegone e la sua inaugurazione, in programma per sabato alle 10.30, con ritrovo a Erve all'altezza della rotonda all'estremità di via Resegone, terminerà con il rinfresco offerto all'adiacente agriturismo.

Per conferme e informazioni è possibile prendere contatti con il Comune di Erve telefonando al numero 0341 607777 oppure scrivendo a erve@comune.erve.lc.it