In vigore i nuovi orari della Navigazione: tutte le informazioni

Con l'arrivo della Primavera sono entrati in vigore i nuovi orari della Navigazione Lago di Como. La prima giornata, domenica 25 marzo, è stata "bagnata" da un sole caldo e rassicurante.

Le occasioni per godersi un viaggio in battello in partenza da Lecco verso Bellagio, con fermate a Valmadrera, Abbadia, Mandello, Onno, Vassena, Limonta e Lierna non mancano, con sei corse festive (9.00, 10.50, 13.00, 15.00, 16.15, 18.45) e altrettante nella tratta inversa, con partenza da Bellagio alle 9.15, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 17.50. Questi orari resteranno in vigore sino al 26 maggio.

Molto più numerose le corse da Colico verso Como, con una media di dieci servizi rapidi giornalieri che dall'Altolago giungono nel capoluogo comasco in un'ora e mezza circa.

"Conosci il tuo lago": Lecco tra i comuni aderente. Le tariffe

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Lecco ha sottoscritto l'accordo con la Gestione governativa Navigazione Laghi - Direzione di Esercizio Lago di Como, che prevede agevolazioni tariffarie volte a incentivare l'utilizzo del servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo alternativo alla viabilità stradale e promuovere la conoscenza del proprio territorio. Si tratta dell'iniziativa "Conosci il tuo lago" che prevede uno sconto del 20% sull'acquisto dei biglietti ordinari e delle carte di libera circolazione.

„Conosci il tuo lago" che prevede uno sconto del 20% sull'acquisto dei biglietti ordinari e delle carte di libera circolazione.“





