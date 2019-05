Nuovo asfalto in corso Europa, chiusure notturne della Lecco-Bergamo fino al 31 maggio

Proseguiranno fino a venerdì 31 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale in corso Europa a Calolzio, con chiusura di una tratta della Lecco-Bergamo in orari notturni. A causa della pioggia le opere di asfaltatura sono iniziate con un leggero ritardo rispetto alla data inizialmente prevista del 16 giugno. Ora il cantiere è entrato nel vivo con i lavori in corso dalla serata all'alba, dal centro città alla frazione di Sala, per una lunghezza di circa tre chilometri.

Come annunciato dall’Amministrazione comunale di Calolziocorte, l'intervento (nelle foto) si è reso necessario anche per motivi di sicurezza e costerà circa 450.000 euro.

«Si precisa che i lavori saranno realizzati durante il periodo notturno a partire dalle ore 20:30 e fino alle ore 6:00 dei giorni successivi, garantendo così il ripristino della normale viabilità nelle ore diurne - si legge nella nota che era stata diramata dall'Amministrazione - Negli interventi previsti sarà completamente interdetta la circolazione veicolare, con deviazione dei mezzi provenienti da Lecco e diretti a Bergamo, e viceversa, su percorsi stradali opportunamente presegnalati e consigliati. In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi».

Apparte qualche comprensible disagio al traffico nelle ore notturne, i lavori proseguono bene e sono già visibili nuovi tratti di asfalto lungo quella che continua a confernarsi una delle strade più trafficate d'Italia. Più avanti il Comune appalterà nuove opere per eliminazione di buche e dislivelli anche in viale De Gasperi, sul Lungoadda cittadino.

