Erve, a nuovo il campo di calcetto in sintetico

Non mancano gli impianti sportivi e i luoghi di aggregazioni nel piccolo comune di Erve in Valle San Martino. Nei giorni scorsi è stato infatti posato il nuovo tappeto erboso in materiale sintetico presso il campo di calcetto, rinnovato e potenziato su iniziativa dell'Amministrazione comunale e grazie all'impegno dell'azienda Tipiesse di Villa D'Adda che ha realizzato i lavori. Il costo totale dell'intervento ammonta a 31.000 euro.

La prima partita sul "nuovo" campetto è stata disputata dalla Polisportiva Ervese e da una rappresentativa di Monte Marenzo (nella foto). Il calcio d'inizio è stato dato dal sindaco Giancarlo Valsecchi, rieletto il 26 maggio scorso.

Sempre a Erve entreranno nel vivo nei prossimi giorni le iniziative promosse da Pro loco e associazioni per la stagione estiva. La rassegna "Insieme a Erve 2019" (vedi la locandina sotto) ha preso il via a maggio e proseguirà fino alla Sagra della Castagna di metà ottobre. In mezzo tantissime iniziative per tutte le età e per tutti i gusti, dai tornei sportivi alle sagre con piatti tipici, dai concerti alle escursioni.

Tra i prossimi appuntamenti più significativi il passaggio della mitica maratona Monza-Resegone nella tarda serata di sabato 22 giugno e la camminata enogastronomica "4 passi tra il verde e i sapori di Erve" in programma domenica 7 luglio.

Gallery