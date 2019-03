Nuovo direttivo per la Pro loco Calolzio: Simona Bonacina presidente, Antonio Rocchi vice

Simona Bonacina è il nuovo presidente della Pro loco Calolzio. Nei giorni scorsi gli eletti dall’assemblea dei soci si sono riuniti presso la sede di corso Dante per l’elezione del nuovo Consiglio che guiderà l'associazione nel triennio 2019-2021.

Dalle votazioni è emerso il nuovo direttivo con a capo Simona Bonacina nella carica di presidente, Antonio Rocchi in quella di vicepresidente e Valentino Mainetti in qualità di segretario. Questi i componenti del Consiglio: Tiziana Esposito , Cosimo De Franco, Giancarlo Papini, Ignazio Albanese, Giuseppe Bonacina, Claudio Prati, Ebe Pedeferri, Angelo Rosa, Giovanni Losa, Nicola Perucchini, Nicola Vendemia, Patrizia Galli Patrizia, Elda Sabadini.

«Un ringraziamento particolare va al presidente e al vice uscenti, Tiziana Esposito e dottor Cosimo De Franco, per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni, e per la disponibilità dimostrata a sostenere ancora l’associazione in qualità di consiglieri - hanno commentato il dirigenti Pro loco - Il nuovo direttivo lavorerà per la continuazione del lavoro svolto fino ad ora dai suoi predecessori in modo che, la città di Calolziocorte, sia valorizzata e vissuta dai sui cittadini come merita».

Il direttivo si riunirà ora a inizio aprile per mettere in cantiere nuove iniziative: in questi anni la Pro loco ha animato Calolzio con diversi eventi e iniziative: dalle rassegne teatrali ai mercatini, dal sostegno alla Notte Bianca a concerti, sfilate, e soprattutto mostre fotografiche di grande interesse.