Oggi, giorno di sciopero, entrano in vigore i nuovi orari dei treni

Il paradosso del sistema ferroviario lombardo è che oggi, domenica 9 dicembre, durante lo sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale Cub Trasporti che sta rendendo difficoltoso muoversi in treno in tutta Lombardia, entra in vigore il nuovo orario invernale che prevede modifiche e cancellazioni definitive ad alcune corse, anche sulle linee dei pendolari lecchesi. Le riportiamo di seguito, come indicato da Trenord sul proprio sito internet.

Milano-Lecco-Sondrio-Tirano; S8 Lecco-Carnate-Milano P.ta Garibaldi

- Resteranno invariati i collegamenti ferroviari da e per Milano (32 corse al giorno), a eccezione della corsa serale 2585 (Sondrio 21.22-Milano Centrale 23.30) che non sarà più effettuata;

- Sul tratto Lecco-Colico-Sondrio-Tirano alcuni treni non in fascia di punta saranno effettuati da autobus sostitutivi;

- Sulla direttrice "S8" Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi resterà invariato il servizio ( 70 corse al giorno) a eccezione del treno notturno 10894 (Milano Centrale 23.52-Lecco 00.55), che non sarà effettuato.

- I viaggiatori da Milano potranno raggiungere Monza con altre corse; da Monza a Lecco sarà disponibile un autobus con partenza alle ore 00.09.