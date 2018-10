Pronto al "battesimo" il rinato Parco dei Profumi in Falghera

Sarà inaugurato sabato 6 ottobre alle ore 16 il Parco dei Profumi in località Falghera, sulla via pedonale per Erna. Un luogo dal quale si gode di un'incantevole vista sulla città.

Il Comune di Lecco ha provveduto a sistemare lo spazio verde e le essenze arboree, con l'allestimento di un minianfiteatro e di panchine per il ristoro a disposizione di residenti e visitatori.

Dalle 15 saranno organizzati giochi e attività per i bambini, e all'inaugurazione seguirà una merenda allietata dall'esibizione dei Firlinfeu.

Al momento inugurale prenderanno parte il sindaco di Lecco Virginio Brivio e l'assessore all'Urbanistica del Comune di Lecco Gaia Bolognini.

