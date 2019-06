Garlate, grazie alla Protezione civile è pronto il nuovo sentiero di San Damiano

Aperto un nuovo sentiero a Garlate grazie all'impegno dei volontari. Il passaggio "San Damiano" - così chiamato perché si snoda parallelo al torrente omonimo - è frutto del lavoro messo in atto dal Gruppo Protezione civile del paese (nelle foto).

L'intervento è durato alcuni mesi ed è stato completato nei giorni scorsi con la posa dei segnavia. Il sentiero, che si può imboccare accanto al santuario dei Santi Cosma e Damiano, collega i percorsi che si snodano lungo tutta la collina e che permettono di raggiungere i territori di Galbiate e Olginate.

Dopo le tante chiusure degli accessi, la nuova apertura segna un'importante inversione di tendenza fortemente voluta dal gruppo garlatese per permettere ai cittadini la fruizione dei boschi con passeggiate facili e sicure. Saranno i ragazzi dell’oratorio ad inaugurare la nuova via, percorrendola e raggiungeranno il Bedesch per una lezione naturalistica organizzata proprio dal locale Gruppo di Protezione civile.

«Siamo felici delll'apertura del nuovo sentiero di San Damiano - commenta l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Conti - La Protezione civile, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti, ha infatti restituito alla collettività un sentiero importante per la fruizione dei nostri boschi e per la prevenzione idrogeologica».

Gallery