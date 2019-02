Crisi infinita dei treni, i pendolari incontrano esponenti di Regione, Trenord e Rfi

Sarà una serata importante. Sul tavolo, i tanti problemi che affliggono le linee ferroviarie del nostro territorio. Emblematico il titolo: "Odissea pendolare: insieme per cambiare".

Lunedì 11 febbraio, alle ore 21 alla sala civica del Comune di Calco, in Via Cesare Cantù 1, il Comitato pendolari del Meratese - con le Conferenze dei sindaci del Meratese e del Casatese - incontra i pendolari. Invitati all'appuntamento pubblico anche i consiglieri regionali del territorio, l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Roberto Rolfi, i dirigenti di Trenord e Rfi.

«A partire da maggio 2017 la situazione del trasporto ferroviario in Lombardia è andata sempre più peggiorando - spiega Francesco Ninno, del Comitato pendolari del Meratese - Ritardi, cancellazioni, treni vecchi e maltenuti sono da allora la quotidianità. A dicembre Trenord ha messo in atto un piano emergenziale per cercare di ridurre le soppressioni. C'è riuscita?»

Lunedì sera andrà in scena anche il tentativo di avere risposte credibili a questa domanda, in un clima che si può prevedere sicuramente "caldo" visti i tanti problemi, seppure l'invito rivolto ai pendolari attraverso la pagina Facebook annuncia e auspica un "clima costruttivo". Senza ombra di dubbio sarà una serata di estrema importanza per i tanti pendolari delle linee tra Lecco e Milano.