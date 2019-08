Olginate, dopo l'ottimo esordio riparte una nuova stagione del cinema teatro Jolly

A meno di un anno dall’avvio della nuova vita cinematografica avvenuta il 26 dicembre scorso, il Cinema Teatro Jolly di Olginate si appresta a riaprire i battenti dopo la pausa estiva, per continuare ad offrire al pubblico olginatese e non solo, grandi occasioni di svago e divertimento.

«La prima stagione dalla rinascita si è chiusa a fine maggio con grandi soddisfazioni - commenta Mattia Morandi a nome dei volontari del Jolly - sia per la qualità di pellicole trasmesse sia per la quantità di ingressi registrati, segnale palese di un crescente interesse verso questa struttura riaperta al territorio in modo costante dopo i lavori di ristrutturazione».

La riapertura era stata resa possibile grazie alla passione del parroco don Matteo Gignoli e dei trenta volontari che a turno garantiscono le proiezioni e l’apertura della sala. «Il calendario degli eventi 2019/2020 vedrà un susseguirsi di proiezioni di film sempre attuali, abbinata a rassegne temporanee come già avvenuto nei mesi scorsi».

In alcuni giorni poi la struttura olginatese darà spazio a iniziative culturali e teatrali estemporanee, come lo spettacolo dei Legnanesi (domenica 8 settembre) o il grande Musical “La regina dei ghiacci” proposto dalla giovane compagnia teatrale “i numero zero” previsto per venerdì 4 ottobre e domenica 6 ottobre.

«Riaccenderemo il grande schermo venerdi 6 settembre e sabato 7 con la proiezione di "Aladin" - aggiunge Morandi - La settimana successiva sarà la volta di Toy Story 4 e poi del film tanto atteso "Il Re Leone" durante il week end del 20/21 e 22 settembre. Torneremo ad informare settimanalmente il nostro affezionato pubblico circa la programmazione specifica tramite i consueti canali (giornali, Facebook, Instagram, ecc) ma anche tramite un nuovissimo sito web dedicato. Non ci resta che invitare tutti a partecipare alle iniziative proposte approfittando di una struttura così bella e funzionale a pochi passi da casa».

A breve ci sarà anche una novità: la possibilità di acquistare on line i biglietti per gli spettacoli, con scelta del posto (sotto un'immagine del salone interno del cinema olginatese).