Capra a zonzo sul lungolago di Olginate, interviene la Polizia locale

Un montone a zonzo per Olginate. La Polizia locale è dovuta intervenire questa mattina per recuperare una capra che si aggirava libera sul lungolago. Il quadrupede è stato segnalato ai vigili da una ragazza che stava passeggiando tra il centro storico del paese e il confine con Garlate.

Il comandante Matteo Giglio e il vice Marco Maggio sono presto arrivati sul posto e hanno indirizzato il montone in un cortile privato della zona. Poco più tardi l'animale è stato prelevato da alcuni allevatori e portato provvisoriamente in uno spazio attrezzato in Valsassina. Ora si cerca il proprietario.

L'intervento della Polizia locale è stato utile anche a tutela dei passanti, viste le grosse corna della capra che sembra sia stata notata aggirarsi anche nei giorni scorsi sempre sul lungoadda ma verso Airuno. Oggi il recupero è avvenuto in via dei Pescatori. Se il proprietario dovesse riconoscere il montone può contattare il Comando dei vigili di Olginate.

Gallery