Un sondaggio online per migliorare l'offerta del cinema

Lo staff del Jolly di Olginate lancia un sondaggio per migliorare l’offerta culturale del cinema. Il lockdown per questo tipo di attività non si è infatti ancora concluso e terminerà probabilmente il 15 giugno, ma i volontari stanno già pensando alla ripresa e a garantire un'offerta ancora migliore alla popolazione. E, per farlo, quale soluzione migliore del dare voce a famiglie e appassionati dei film sul grande schermo?

«Come noto il Jolly è chiuso dall'ormai lontano 23 febbraio scorso - ricorda Mattia Morandi, referente comunicazioni esterne del cinema teatro di Olginate - Tutti noi abbiamo sperato che si trattasse di uno stop forzato breve, ma così non è stato. In tutte queste settimane abbiamo fatto squadra con tante altre realtà cinematografiche della Diocesi di Milano aderenti all’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (Acec), per discutere insieme sul futuro delle sale della comunità alla luce dell’attuale situazione epidemiologica. Ora anche noi siamo nella Fase 2, quella della riapertura e della convivenza col virus. Una sorta di “secondo tempo” nel quale anche il Cinema Jolly di Olginate non resterà certo a guardare passivo l’evolversi degli eventi».

La stagione 2019/2020 si può ormai considerare chiusa, ma lo staff creativo è dunque già al lavoro per offrire al pubblico sempre più numeroso una proposta di qualità e alcune importanti novità. «Proprio in quest’ottica quindi è stato diffuso in queste ore un sondaggio online aperto a tutto il territorio olginatese e lecchese al fine di orientare meglio alcune scelte in vista della riapertura e della pianificazione futura - prosegue Mattia Morandi - Anche con questa iniziativa, inedita, il Cinema Jolly dimostra di essere sempre operativo e sempre più al centro della vita culturale e sociale del territorio». Questo il link per partecipare al sondaggio: https://bit.ly/questionarioJolly