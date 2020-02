Il Comune di Olginate pensa di collocare due autovelox: «Non per fare cassa, ma per la sicurezza»

Non solo la discussa questione del taglio degli storici alberi nel parco dell'ex municipio. Nella Commissione consigliare che si è svolta lunedì in municipio a Olginate si è parlato anche di Bilancio, opere pubbliche, Polizia locale e sicurezza stradale. Dopo l'intervento dell'agente Marco Maggio in merito ad alcuni passaggi tecnici legati al sistema di videosorveglianza cittadino, il sindaco Marco Passoni ha fatto sapere che l'Amministrazione sta pensando di dotarsi di due autovelox fissi da collocare nella strada che attraversa il centro paese. «Si tratterebbe di una scelta mirata a garantire la sicurezza, senza l'obiettivo di fare cassa - ha tenuto a precisare Passoni - Al momento stiamo pensando di collocare un autovelox in via Redaelli e un altro in via Cantù. Se dovessimo confermare questa scelta ci confronteremo con la Prefettura per valutarne la fattibilità nel rispetto delle normative che regolano l'utilizzo di questi strumenti». In merito è intervenuto anche l'agente Maggio ricordando: «La presenza di autovelox disincentiva l'alta velocità e il superamento dei limiti da parte di chi guida, dal punto di vista della prevenzione sarebbero utili».

L'assessore al Bilancio Roberta Valsecchi, alla presenza della responsabile dell'Ufficio Ragioneria Paola Gnecchi, ha invece presentato una serie di dati e slide riguardanti il bilancio di previsione. La spesa corrente prevista per il 2020 è pari a 5.238.281 Euro, con i fondi più consistenti destinati a: 1) Servizi istituzionali e di gestione; 2) Politiche sociali, famiglia e salute; 3) Ambiente (vedi foto sotto). Da segnalare, osservando alcuni dei numeri più significativi del documento, che dallo Stato arriveranno 70.000 Euro in più (tra il 2021 e il 2024) per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile; mentre le entrate tributarie per le imposte comunali saranno pari a 3.767.000 euro. Altri 110.000 euro saranno destinati alle opere di riqualifica dell'ex municipio. Come noto, nella storica palazzina a lato di via Redaelli dove è già aperto il cantiere, troveranno posto la biblioteca a alcuni uffici scolastici. Da diversi anni diminuisce invece il costo per il personale del Comune di Olginate, sceso da circa 1.620.000 Euro del 2008 agli attuali 1.430.000 di oggi. Il numero di dipendenti in forza al municipio è pari a 37 unità, invece delle 40 previste.

A margine della discussione è poi emerso che, sul fronte delle opere pubbliche, stanno partendo le gare per affidare i lavori relativi alla realizzazione del parcheggio in località Santa Maria, alla messa in sicurezza della strada davanti alle scuole medie Carducci, e alla sistemazione della tratta agro silvo pastorale della frazione collinare di Dozio.

