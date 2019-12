Festa alla casa di riposo di Olginate con Babbo Natale, cori e zampognari

Feste natalizie anche alla casa di riposo "Don Luigi Gilardi". Nei giorni scorsi nella Rsa di Olginate è arrivato Babbo Natale con la novità della moglie di Babbo Natale accompagnati dagli elfi valletti, a consegnare doni e cioccolatini a tutti gli ospiti, con suoni di campanacci e canti natalizi. Un momento di gioia e allegria per tutti gli anziani presenti, replicato con l'arrivo nella struttura degli zampognari dei Picett del Grenta di Valgreghentino, i quali hanno regalato a ospiti e personale un pomeriggio carico di emozioni con melodie e suoni della tradizione che hanno commosso tutti. Infine la tradizionale festa di Natale con ospiti, volontari, autorità, parenti e personale, con la corale San Zeno di Olgiate diretta dal maestro Antonello Brivio, con il suo organetto e la fisarmonica per un suggestivo viaggio nelle armonie e melodie natalizie. Per l'occasione anche gli ospiti si sono esibiti in coro con due canti di buon augurio preparati per l'occasione, fino al gran finale con il coro delle volontarie, tra emozioni e allegria.

Gallery