Dai corsi d'informatica ai mercatini, un mese ricco di iniziative per l'Auser Olginate

Non solo corsi di computer e pasticceria, per i pensionati dell'associazione Auser di Olginate si annuncia un dicembre ricco di iniziative. Ecco il calendario degli appuntamenti - da qui a fine anno - da poco ufficializzato dai dirigenti del sodalizio con sede in piazza Roma. Si spazia dalla partecipazione ai tradizionali mercatini natalizi alle "pigotte" per l'Unicef, senza dimenticare i corsi di informatica, inglese, chitarra e pasticceria.

Sabato 7 alle ore 17.00 - Presenza a Capiate per l’accensione dell’albero di Natale da parte dell’Associazione “L’isola della Stupidera” presso la ex scuola elementare. Domenica 8 dicembre intera giornata - Mercatino di Natale in paese. L'Auser sarà presente come di consueto per la distribuzione della “Turta dela Madona” preparata presso la Pasticceria Lecchese di Olginate dal maestro Pasticciere Roberto Del Negro e dalle allieve del corso di pasticceria. Nell'occasione verranno raccolti anche fondi a favore dell’Unicef offrendo le “Pigotte” confezionate dalle volontarie dell'associazione. Mercoledì 11 alle ore 15,00 - Tombola a favore di Telethon. Domenica 15 dicembre alle ore 12.30 - Pranzo sociale presso il ristorante “Kalkerin” a Garlate. Prenotazione presso Franca e/o Fiorella entro lunedì 9 dicembre. Nell'occasione verranno festeggiati i compleanni di dicembre con accompagnamento musicale. Venerdì 20 alle ore 15.00 - Tradizionale “Festa di Natale”. L'iniziativa si svolgerà presso la sala civica di piazza Roma. In programma anche l’esibizione dei volontari del coro San Valentino, del gruppo Chitarre e di “Non solo mimose”. Dopo il saluto e gli auguri posti dal Sindaco e dall’assessore Paola Viganò seguirà un gustoso rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale. Martedì 31 dicembre alle ore 19.00 - "Chiusura dell’anno col botto". Presso la sede Auser cena e giochi per tirare mezzanotte e brindare al nuovo anno. Il numero di posti è limitato (48), sono aperte le prenotazioni. A gennaio entrerà nel vivo il 3° corso di base sulla memoria, per chi fosse interessato sono già aperte le iscrizioni, il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti.

Già in programma infine una nuova iniziativa per la prossima primavera: si tratta di una crociera di quattro giorni. Chi fosse interessato deve informarsi presso la sede al più presto perché l’offerta di Olginatese viaggi dev’essere confermata entro il 20 dicembre.