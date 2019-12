Musica, Babbo Natale e interviste dei bambini: alla Casa "Don Gilardi" è già festa

Diverse e coinvolgenti le iniziative proposte alla Casa di riposo "Don Luigi Gilardi" di Olginate in vista del Natale. La prima è stata quella che visto protagonisti i ragazzi del catechismo che hanno fatto visita ai nonni della Rsa per condividere un momento di allegria. Prima della tombola, i giovanissimi olginatesi hanno intervistato i nonni chiedendo loro di raccontare come festeggiavano il Natale quandoi avevano la loro età. «È stato un momento molto bello di condivisione e confronto tra generazioni» - hanno commentato dirigenti e operatrici della casa di riposo. Successivamente tutti insieme, nonni e ragazzi, hanno giocato a tombola con i giovani ospiti che hanno intonato canti natalizi e della tradizione popolare. Sempre nei giorni scorsi, i nonni della Rsa si sono poi divertiti con un gruppo di Babbi Natale ballerini della scuola Mariposa Dance che si sono esibiti in danze di gruppo.

Emozioni con l'ukulele di Maya e il contrabbasso di Alberto

In occasione della Festa dell'Immacolata gli anziani hanno potuto ascoltare ottima musica avvolti in un'atmosfera suggestiva con i malapolka. Maya con la sua voce emozionante ed il delicato suono dell'ukulele e Alberto con il potente contrabbasso, hanno proposto brani di vario genere, tra cui gli immancabili canti natalizi, anche stranieri, in un magico viaggio sonoro.

