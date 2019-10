Ricca programmazione al Jolly di Olginate: in arrivo anche il film con Albanese

Il Festival del cinema di Venezia sbarca al Jolly. Il cinema di Olginate annuncia infatti la proiezione speciale, il giovedì sera, de: Il Traditore, Ad astra, C’era una volta Hollywood e Joker rispettivamente il 7/14/21 novembre e 5 dicembre. Una programmazione molto interessante che riconferma ancora una volta la volontà dello staff del Jolly di offrire al pubblico proposte culturali di qualità. A queste date si aggiunge quella di giovedì 28 novembre con la proiezione di Downton Abbey, film molto richiesto dal pubblico.

Dalla riapertura, avvenuta il 26 dicembre 2018, il cinema olginatese ha ottenuto sempre ottimi riscontri in termini di pubblico, che testimoniano l’apprezzamento non solo per la sala completamente ristrutturata e confortevole, ma anche per le numerose proposte cinematografiche e teatrali presentate in questo prima stagione 2019. Oltre alla programmazione settimanale di film, molti dei quali in prima visione, hanno ottenuto successo anche il recital di Germano Lanzoni alias il Milanese Imbruttito e il doppio sold out del musical La Regina dei Ghiacci. Proprio considerato il sold out registrato da questo spettacolo, i giovani della compagnia “I numero zero” hanno deciso di ripotarlo in scena sabato 30 novembre alle ore 16.00 per consentire a coloro che erano rimasti senza biglietto di poter godere del grande lavoro realizzato.

Il lavoro svolto dal gruppo volontari del Jolly è sempre più intenso e volto a promuovere la struttura sul territorio al fine di richiamare un pubblico sempre più numeroso. A tal proposito è già alta la fibrillazione per l’arrivo del film “Cetto c’è – senzadubbiamente” del mitico Antonio Albanese, per tanti anni residente proprio a Olginate, previsto per il 22 novembre.

Nel frattempo spazio anche al teatro per bambini con l’ultimo appuntamento della rassegna proposta dalla Compagnia del Domani: sabato 9 novembre ore 16 sarà la volta di Cenerentola.

Il Jolly si configura sempre più anche come location perfetta per iniziative culturali di vario genere: sabato 16 novembre alle 21 ospiterà la compagnia teatrale Juventus Nova di Belledo per una divertente rappresentazione mentre Domenica 1 dicembre sarà la volta di un grande concerto di junior band del territorio.

Il percorso di rinascita del Cinema teatro Jolly procede dunque spedito ed è supportato da numerosi volontari coordinati da don Matteo Gignoli, che si occupano quotidianamente della gestione della sala, delle proiezioni e di tutto l’aspetto promozionale/pubblicitario: a questo proposito è stato recentemente attivato il nuovo sito web www.cinemateatrojolly.it grazie al quale è possibile conoscere i dettagli della programmazione e pre-acquistare il biglietto con la scelta del posto preferito sulla mappa. È inoltre possibile iscriversi alla newsletter settimanale, anch’essa rinnovata recentemente nello stile e nei contenuti.